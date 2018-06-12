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سفير كازاخستان بعد لقائه برئيس جامعة القاهرة: افتتاح قسم للغة الكازاخستانية بكلية الآداب

03:56 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
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كتب- محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه الثلاثاء، أرمان ايسا جالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات في دولة كازاخستان.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، حسب بيان، عن ترحيب جامعة القاهرة بالتعاون مع دولة كازاخستان في المجالات التعليمية والتبادل الثقافي، مؤكداً علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكازاخستان.

وأكد أرمان سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، أن مصر وكازاخستان تربطهما علاقة قديمة، وهي شريك استراتيجي وأساسي لكازاخستان، مشيراً إلي أن دولة كازاخستان تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة وأن دولة كازاخستان لديها تخصصات فريدة في الدراسات الفضائية وتمتلك محطة إطلاق صواريخ فضائية.

وقال السفير إنه سيتم افتتاح قسم لدراسة اللغة الكازاخستانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث تعد جامعة القاهرة من الجامعات المتقدمة على مستوي العالم.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة اللغة الكازاخستانية كازاخستان أرمان ايسا جالييف

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