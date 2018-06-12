بالصور.. البحث العلمي: 3 جوائز لباحثين أفارقة بقيمة 45 ألف دولار

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، صباح اليوم الثلاثاء، بمجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورتة 171، عن منح عدد من الجوائز لشباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 .

وحسب بيان البحث العلمي، عددها ثلاث جوائز فى مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، مشيرةَ إلى أن ذلك يأتي في ضوء السياسة العامة للدولة لتفعيل ودعم التعاون العلمي بين مصر وإفريقيا.

وتابعت، وقد حصل علي جائزة الباحثين الأفارقة من جنوب إفريقيا الدكتور براديب كومار، ومن تونس الدكتور عومر جودور، ومن المغرب الدكتور يوسف بيلماباكجوت، وتبلغ قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملة المحلية والتي تمولها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



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