عميد طب الأزهر: تعديل مناهج المواد الشرعية لتناسب الدراسة بالكلية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب- بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن الكلية انتهت من تغيير المناهج الشرعية بالكامل، لتكون مناسبة للنظام الدراسي الجديد، الذي يتم تدريسه العام الجامعي المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر تخفيض الدراسة بكلية الطب إلى خمس سنوات، بدلا من سبعة، بدءا من العام الدراسي المقبل.

وأضاف سليم في تصريح لمصراوي، أنه تم تعديل المناهج الشرعية، بحيث تفيد الموضوعات التي تشتمل عليها مادة الفقه جميع الدراسين بالكلية، وتكون حول طبيعة العمل بالمستشفيات، والخدمات التي يقدمها الأطباء للمرضى، دون الحاجة إلى استشارة الشيوخ أو علماء الدين.

ونوه عميد طب الأزهر إلى أن المناهج الجديدة تشتمل على موضوعات متعلقة بـ"زراعة ونقل الأعضاء والتلقيح الصناعي وعمليات التجميل، وإعطاء رخص لمريض السكر بالإفطار في نهار رمضان من عدمه...وغيرها، دون الحاجة إلى استشارة المهتمين بالإفتاء".

وأشار أحمد سليم إلى أن هناك بعض العمليات التي يجريها الأطباء، يجب أن تتم على وجه السرعة، وحالة المريض لا تحتمل أي تأخير، ويتطلب البعض منها معرفة الرأي الشرعي قبل إجرائها، دون وجود وقت لذلك، ومن ثم فإن معرفة الطبيب بتلك الأحكام، يساهم في إنقاذ حياة المرضى.

وأشار سليم إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كان له جهد كبير في تغيير المناهج وجعلها مواكبة للدراسة بكلية الطب، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة حرص منذ توليه منصبه على توليه على تبين قضية تعديل المناهج.​