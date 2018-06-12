جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في "جوائز الدولة"

كتبت- داليا شبل:

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حصول جامعة القاهرة علي المركز الأول على مستوي الفائزين بجوائز الدولة، حيث حصلت على 9 جوائز، خمسة جوائز تقديرية، وجائزة واحدة من جوائز التفوق، وثلاث جوائز تشجيعية.

وتابعت البحث العلمي، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ويليها في المركز الثاني المركز القومي للبحوث بحصوله على 5 جوائز تشمل جائزة واحدة تقديرية، وأربعة جوائز تشجيعية، ثم تأتي جامعة عين شمس والزقازيق لتحصل كلاٌ منهم علي أربعة جوائز، ويليهم في المركز الرابع الجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية والمنصورة ليحصدوا 3 جوائز، ثم معهد بحوث البترول يحصل على جائزتان.

وأضافت، وحصلت جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة السادات، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، جامعة جنوب الوادي، وجامعة قنا، والمنيا، وجامعة زويل، وجامعة قناة السويس، والجامعة البريطانية، وهيئة المواد النووية، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد العالي للهندسة، والهيئة القومية للرقابة الدوائية على جائزة واحدة في المجالات المختلفة.​