وزير التعليم العالي يعلن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2017

كتبت-داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تقدير العلماء، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتشجيع العلم والعلماء لمداومة البحث والابتكار والإبداع والتطوير والعمل على اللحاق بالدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في دورته 171، اليوم الثلاثاء، والتي أعلن فيها أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2017، وجوائز الرواد والمرأة لعام 2017، وجوائز شباب الباحثين الأفارقة لعام 2018 التي تمنحها الأكاديمية سنويًا.

وحسب بيان الوزارة، بلغت الجوائز 48 جائزة، والجامعات الفائزة بأكبر عدد من الجوائز هي: جامعة القاهرة (13) جائزة، المركز القومي للبحوث (7) جوائز، جامعة عين شمس (7)، جامعة الإسكندرية (4) جوائز، جامعة الزقازيق (4)، الجامعة اليابانية (3) جوائز، جامعة المنصورة (3) جوائز، معهد بحوث البترول جائزتان، جامعات المنوفية، كفر الشيخ، مدينة السادات، بنها، أسيوط، جنوب الوادي، قنا، المنيا، زويل، جامعة قناة السويس، البريطانية، هيئة المواد النووية، مدينة الأبحاث العلمية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية جائزة واحدة لكل منهم.

وعلى جانب آخر، وافق المجلس خلال جلسته، على إنشاء جائزة باسم الدكتور محمود أحمد عبدالغفار خبيري، في مجال الاتجاهات الحديثة في كيمياء وتكنولوجيا البويات والمخطبات قيمتها 20 آلف جنيه.

كما وافق على إنشاء جائزة في مجال الفضاء باسم الدكتورة سلطانة ناهر، الأستاذة بجامعة أوهايو بقيمة عشرون ألف جنيه سنويًا.