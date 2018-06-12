رئيس جامعة القاهرة يفتتح المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني 185

كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء القصاص:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب البشري، الثلاثاء، تجريبياً للمرحلة الثالثة لأعمال تطوير مستشفى طوارئ قصر العيني 185 التي تضم أقسام علاج الحروق والقلب والصدرية.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد صبحي مدير مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور خالد مكين وكيل كلية طب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى لشئون الجامعات السابق، والدكتور أحمد الحلفاوي مدير السابق للمستشفي المنيل التخصصي.

وقال الخشت، إن الافتتاح يعد من أكبر إنجازات قصر العيني هذا العام حيث تخضع مستشفيات القصر العيني القديم للتطوير منذ العام الماضي.

وأضاف أن قسم علاج الحروق أصبح مجهزًا بأحدث ما توصل إليه العلم من أجهزة علاجية، مشيرًا إلى أنه يضم ٣٢ سريرا لرعاية حروق للكبار والأطفال، وغرفتين عمليات بالمجان، وحجرة إفاقة و3 غرف للغيار المائي وغرفة للغيار الجاف وجناح للتأهيل والعلاج الطبيعي.

وأكد أن المرحلة تتضمن أيضًا افتتاح أعمال تطوير قسم الصدرية والتي تضم 20 سريرًا ووحدة للمناظير، وكذلك قسم القلب الذي يضم 23 سريرًا للرعاية القلبية وقسطرة القلب.

كان "الخشت"، أعلن في شهر مارس الماضي، البدء في التنفيذ الفعلي لأعمال تطوير مستشفي قصرالعيني، ودعوة الشركات المصرية ذات الكفاءة المتخصصة وصاحبة الخبرة في المشروعات المماثلة والمجالات ذات الصلة، لتقديم العطاءات والخدمات الاستشارية، بعد موافقة لجنة الإشراف على خطة تطوير قصر العيني 2020 الممولة بقرض من صندوق التمويل السعودي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

وانتهى فريق عمل مشروع "قصر العيني 2020"، من إعداد الرؤية الخاصة بالتطوير، والتي تستهدف تحويل المبنى الرئيسي لمستشفى المنيل الجامعي إلى مجموعة مستشفيات متخصصة، وتجديد عدد من المباني، منها، مبنى المستشفى الرئيسي وكل الممرات، والمختبر المركزي، ومبنى التنظير، واستكمال مبنى الملك فهد.​