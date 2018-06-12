"التعليم" توضح حقيقة وجود خطأ بالنسخة الإنجليزية من امتحان الجبر والهندسة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن مستشارى الرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ما تردد بشأن وجود خطأ فى امتحان اللغات لطلاب الثانوية العامة فى مادة الجبر والهندسة الفراغية، إذ أكدوا أن اللفظ الوارد في الامتحان ليس خطأ و لكنه غير المستخدم في الكتاب المدرسي.

وأضافوا فى بيان صحفى، أن استخدام مصطلح direction component الوارد في الامتحان ليس له غير معني واحد، وهو المركبة الاتجاهية للمتجه وليس هناك أَي نوع من اللبس بينها و بين المركبة الجبرية، مضيفين: "ليس هناك في الكتاب الا مركبتين و هما المركبة الجبرية algebraic component والأخري المركبة الاتجاهية vector component أو direction component ولكن اللفظ المستخدم في الكتاب هو vector component".

وأشاروا إلى أنه فى حال ورد لفظ direction component في الامتحان فلا يفهم منه إلا إيجاد المركبة الإتجاهية، لأنه ليس هناك احتمال آخر لأن لغة الطالب في هذه المرحلة تمكنه من فهم أن المطلوب هو المركبة الإتجاهية، كما إن الكلمتين vector و direction مترادفتان و ليس هناك أب لبس عند استخدام إحداهما مكان الأري، مؤكدين: "هناك من القواميس ما يؤيد وجهة نظرنا".

وأدى طلاب شعبة الرياضيات، أول أمس الأحد، الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية، واشتكى طلاب اللغات من ورود لفظ بأحد الأسئلة ترجم من اللغة العربية للانجليزية بشكل غير مفهوم وفقا لما اعتادوا عليه.​