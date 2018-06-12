"مستقبل وطن": "تنسيقية الأحزاب" يشجع الشباب على خوض الحياة السياسية

كتبت-مروة شوقي:

​أشاد عصام هلال، أمين التنظيم في حزب مستقبل وطن، بمبادرة تنسيقية شباب الأحزاب، التي تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الحزب سيعمل على دعمها بالمشاركة ومساعدة الشباب على التواصل مع الجهاز التنفيذي في الدولة.

وأوضح هلال، لمصراوي، الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوصى بإنشاء عدد من الائتلافات القوية بين الأحزاب؛ بهدف تنشيط الحياة الحزبية في مصر، علاوة على دعمه لشباب الأحزاب والسياسيين، ودفعهم لقيادة الحياة السياسية، وهو ما ساعد على وجود حراك خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "مبادرة تنسيقية الأحزاب بفتح قنوات اتصال مع الجهاز التنفيذي في الدولة، نوع من تقريب وجهات النظر بين الطرفين، يستطيع الشباب من خلالها نقل رؤاهم في القضايا والمشاكل التي تعاني منها الدولة، وفي المقابل عرض الجهاز التنفيذي لخططهم في تطوير وتنمية وحلول تلك المشاكل".

ونوّه أمين تنظيم مستقبل وطن، إلى أن المبادرة ستمنح الأحزاب القدرة على التقرب من المواطنين، لمعرفة اهم القضايا والمشكلات التي تواجههم في الحياة اليومية، ونقلها للجهات المعنية للتواصل إلى نتائج مشتركة مرضية تعود بالصالح العام على المواطن.

وتابع:" المبادرة ستكون كعامل جذب قوي للشباب المستهدف، وتشجيعه على خوض الحياة الحزبية، والمشاركة في الحياة السياسية، ورسم خريطة المستقبل، والتنمية