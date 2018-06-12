برلماني: "ربط المحاصيل الزراعية" يعطي الفلاحين حقوقهم

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، إن تطبيق منظومة ربط المحاصيل الزراعية مع منافذ البيع بشكل مباشر خطوة جيدة ستصب في صالح المواطن البسيط والمزارعين الذين يعانون منذ سنوات طويلة من عدم تحقيق هامش ربح جيد لمحاصيلهم الزراعية بسبب التجار والوسطاء.

وأوضح النائب، في بيان، الثلاثاء، أن تنفيذ هذه المنظومة من خلال فتح وزارة الزراعة أسواق ومنافذ بيع في جميع المحافظات، يجري فيها ربط محاصيل المزارعين من على رأس الغيط مباشرة إلى الاسواق، ستمكن الفلاحين من تسويق منتجاتهم للمستهلك بدون وسيط، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح كبير للمزارعين بدلاً من التجار، ووصول المنتج للمستهلك بسعر مناسب بعيدًا عن جشع التجار.

وقال النائب إن هذه المنظومة سترفع المعاناة عن المواطنين وتعطي الفلاحين حقوقهم في تسويق منتجاتهم بسعر يحقق هامش ربح لهم، بعيدًا عن سلسلة الوسطاء وعدد التجار الكبير الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.