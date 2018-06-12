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    "التعليم": إعلان نتيجة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية غدًا

    02:30 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    "التعليم": إعلان نتيجة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية غدًا

    الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إعلان النتيجة النهائية لتصحيح مادة اللغة العربية، غدًا الأربعاء.

    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم، عقب إنهاء طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

    يشار إلى أن لجان النظام والمراقبة ستبدأ إجازة عيد الفطر بدءا من بعد غدٍ الخميس.

    رضا حجازي الثانوية العامة الامتحانات اللغة العربية وزارة التعليم

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