"التعليم": إعلان نتيجة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إعلان النتيجة النهائية لتصحيح مادة اللغة العربية، غدًا الأربعاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم، عقب إنهاء طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يشار إلى أن لجان النظام والمراقبة ستبدأ إجازة عيد الفطر بدءا من بعد غدٍ الخميس.