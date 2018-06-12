"التعليم": إعلان نتيجة تصحيح امتحان مادة اللغة العربية غدًا
02:30 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إعلان النتيجة النهائية لتصحيح مادة اللغة العربية، غدًا الأربعاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم، عقب إنهاء طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
يشار إلى أن لجان النظام والمراقبة ستبدأ إجازة عيد الفطر بدءا من بعد غدٍ الخميس.
الخبر التالى:برلماني: "ربط المحاصيل الزراعية" يعطي الفلاحين حقوقهم
-
336
-
266
-
175
-
118
-
114
-
87
-
86
-
83
-
72
-
61
إعلان