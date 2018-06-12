مقدرة درجات: امتحان اللغة الإنجليزية "فوق مستوى الطالب الممتاز"

كتبت-ياسمين محمد:

قالت مقدرة درجات امتحان اللغة الانجليزية، والتي حضرت اجتماع مستشار المادة عقب انتهاء الامتحان الذي أداه الطلاب، اليوم الثلاثاء، أن الامتحان صعب وفي مستوى الطالب فوق الممتاز.

وأضافت مقدرة المادة، وهي على درجة كبير معلمين - رفضت ذكر اسمها- لمصراوي، أن الامتحان به الكثير من الكلمات خارج المنهج وفي مجمله صعب: "طلبة اللغات صعب عليهم".

وأوضحت مقدرة المادة، أن مستشاري المادة رفضوا إجراء أي تعديل على نموذج الإجابة إلا بعد تصحيح العينة العشوائية، التي يبدأ تصحيحها غدا الأربعاء.

واشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، الذي أدوه اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أن الأسئلة بها الكثير من الكلمات الصعبة مثل أسئلة: الترجمة، قطعة الفهم الثانية، تصحيح الخطأ، والقواعد.

وأصرت إيمان محمود، مستشار المادة على سهولة الامتحان:" الامتحان سهل ومباشر ومش كل الطلبة اشتكوا".