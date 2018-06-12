  • عاجل:تعرف على قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة "جدول الزيادات الرسمية" (اضغط للتفاصيل)
    • 1339261 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

    محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

    02:11 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

    محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية

    كتب- محمد نصار:

    استقبل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة بمكتبه، صباح اليوم، الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس ببطريركية الأقباط الأرثوذوكس والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية- مندوبَي البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

    ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارات المتبادلة والتي تتكرر على مدار العام في كافة المناسبات بين المسلمين والمسيحيين تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين أبناء الشعب بعيداً عن البروتوكولات والرسميات.

    ورحب المحافظ بوفد الكنيسة الأرثوذوكسية، بحسب بيان المحافظة، مؤكدًا على عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ بتماسكها والتي تساعد الوطن دوماً علي اجتياز الصعاب.​

    IMG-0822 copy

    عاطف عبدالحميد عيد الفطر الكنيسة المصرية الأنبا دانيال

    الخبر التالى:

    مقدرة درجات: امتحان اللغة الإنجليزية "فوق مستوى الطالب الممتاز"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان