محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة المصرية للتهنئة بعيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة بمكتبه، صباح اليوم، الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس ببطريركية الأقباط الأرثوذوكس والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية- مندوبَي البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الزيارات المتبادلة والتي تتكرر على مدار العام في كافة المناسبات بين المسلمين والمسيحيين تعبر عن محبة كبيرة وتبرز مظاهر الود والتعايش بين أبناء الشعب بعيداً عن البروتوكولات والرسميات.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة الأرثوذوكسية، بحسب بيان المحافظة، مؤكدًا على عمق المشاعر التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ بتماسكها والتي تساعد الوطن دوماً علي اجتياز الصعاب.​