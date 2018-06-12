تعرف على قيمة الزيادة الجديدة مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، أن مقابل خدمة العملاء التى تضاف على الفواتير بعد الزيادة ستكون كالتالى:
من صفر إلى ٥٠ مقابل واحد جنيه
٥١ -١٠٠ مقابل ٢ جنيه
١٠١ - ٢٠٠ مقابل 6 جنيهات
٢٠١ - ٣٥٠ مقابل١١ جنيها
٣٥٠ -٦٥٠ مقابل١٥ جنيها
٦٥١ - ١٠٠٠ مقابل ٢٥ جنيها
أكثر من ١٠٠٠ كيلو مقابل ٤٠ جنيها
المقروء بصفر يضاف له مقابل خدمة عملاء ٩ جنيهات.
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