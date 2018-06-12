تعرف على قيمة الزيادة الجديدة مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، أن مقابل خدمة العملاء التى تضاف على الفواتير بعد الزيادة ستكون كالتالى:

من صفر إلى ٥٠ مقابل واحد جنيه

٥١ -١٠٠ مقابل ٢ جنيه

١٠١ - ٢٠٠ مقابل 6 جنيهات

٢٠١ - ٣٥٠ مقابل١١ جنيها

٣٥٠ -٦٥٠ مقابل١٥ جنيها

٦٥١ - ١٠٠٠ مقابل ٢٥ جنيها

أكثر من ١٠٠٠ كيلو مقابل ٤٠ جنيها

المقروء بصفر يضاف له مقابل خدمة عملاء ٩ جنيهات.​