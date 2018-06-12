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    تعرف على قيمة الزيادة الجديدة مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء

    02:10 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    تعرف على قيمة الزيادة الجديدة مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء

    برج كهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الموتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، أن مقابل خدمة العملاء التى تضاف على الفواتير بعد الزيادة ستكون كالتالى:

    من صفر إلى ٥٠ مقابل واحد جنيه

    ٥١ -١٠٠ مقابل ٢ جنيه

    ١٠١ - ٢٠٠ مقابل 6 جنيهات

    ٢٠١ - ٣٥٠ مقابل١١ جنيها

    ٣٥٠ -٦٥٠ مقابل١٥ جنيها

    ٦٥١ - ١٠٠٠ مقابل ٢٥ جنيها

    أكثر من ١٠٠٠ كيلو مقابل ٤٠ جنيها

    المقروء بصفر يضاف له مقابل خدمة عملاء ٩ جنيهات.​

    محمد شاكر وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء فواتير الكهرباء

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