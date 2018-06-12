غرفة عمليات محافظة القاهرة تتابع بلاغات لجان الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا عن إغماء الطالبة عزة محمد صلاح/ خلال تأدية إمتحانها بلجنة مدرسة السيدة عائشة بروض الفرج، ونقلها إلى مستشفي شبرا العام، وتبين أنها اصطدمت بتوك توك خلال ذهابها الي اللجنة ولكنها أكملت وذهبت لأداء الامتحان، وأصيبت بالاغماء داخل اللجنة.

وحسب بيان عن المحافظة منذ قليل، فقد تم وضع الطالبة تحت الملاحظة الدقيقة بالمستشفى لتحديد حالتها الصحية.

وفي نفس الإطار تم نقل الطالبة إسراء مجلي حسني فوزي، من لجنتها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالباسط بروض الفرج لمستشفي شبرا العام.