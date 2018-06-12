وزير الكهرباء: تلقينا 3 ملايين و720 ألف مكالمة خلال 22 شهرًا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تلقت 3 ملايين و720 ألف مكالمة متعلقة بشكاوى مختلفة منها الفواتير والقراءات الخاطئة وانقطاع التيار عن بعض المناطق، خلال الفترة من 31 أغسطس 2016 حتى 3 يونيو من العام الحالي أي 22 شهرًا.

وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد الثلاثاء، بمقر الوزارة، لإعلان أسعار الشرائح الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى وشدد على ضرورة مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة الحالية.

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