وزير الكهرباء: نعمل على إنهاء 2673 كيلو متر بالشبكة القومية الموازية هذا العام

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 1780 كيلو متر، جهد فائق بالشبكة القومية الموازية لنقل الكهرباء التي تنفذها أكبر شركة فى العالم "ستيت جريد" المتخصصة في إنشاء شبكات نقل الكهرباء.

وأضاف وزير الكهرباء، فى المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر الوزارة بالعباسية، الثلاثاء، لإعلان أسعار الشرائح الجديدة، أنه منذ الستينات لم يحدث إنشاء أي شبكات موازية، وخلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2018 نعمل على الانتهاء من إنشاء 2673 كيلو متر من الشبكة القومية الموازية الجديدة، في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح، أن الانتهاء من إنشاء 6 محطات وربطها على الشبكة، مضيفا أنه يجري حاليا إنشاء وتنفيذ 11محطة من المقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل، وجاري دراسة إنشاء 9 محطات أخرى بمناطق مختلفة.