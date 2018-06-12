وزير الكهرباء: المحطات الجديدة ستوفر مليار دولار من تكلفة الوقود

كتب- محمد صلاح وعايدة رضوان:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يحدث تخفيف للأحمال خلال الفترة الماضية على الإطلاق، معترفا بوجود انقطاعات جزئية بعدد من المناطق نتيجة عمليات الصيانة والمناورات التي تنفذها شركات التوزيع والنقل بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بمقر وزارة الكهرباء لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، الثلاثاء، أن محطات الكهرباء الـ3 الجديدة التي جرى إنشاؤها ستوفر مليار دولار من تكلفة الوقود.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة، أنه من المقرر دخول آخر وحدتين لإنتاج الكهرباء، الخدمة، نهاية الشهر الجاري، متابعًا: "هتبقى جميع الوحدات دخلت الخدمة".

وأضاف شاكر أنه من المتوقع توفير وقود يقدر بمليار دولار سنويًا بحلول الربع الأول من العام المقبل.