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    شكاوى من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

    12:22 م الثلاثاء 12 يونيو 2018
    شكاوى من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

    أرشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، في تمام الثانية عشرة ظهرا، واشتكى بعضهم من صعوبة الامتحان.

    وقال طلاب لجنة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن الامتحان كان به عدد من الأسئلة الصعبة مثل سؤال: "القواعد، تصحيح الخطأ، وقطعة الفهم الثانية".

    ولفت بعض الطلاب إلى أن الامتحان سهل بالنسبة للطالب المتفوق، ولكنه أكثر صعوبة بالنسبة للطالب المتوسط.

    وبدأ طلاب الثانوية الـ603 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، في تمام التاسعة صباحا بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

    وتتوقف الامتحانات لمدة أسبوع؛ بمناسبة عيد الفطر، ليستأنف الطلاب الامتحانات مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.​

    الثانوية العامة امتحان اللغة الانجليزية عيد الفطر صعوبة الامتحان وزارة التعليم الامتحانات

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