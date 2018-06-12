بسبب غياب النواب.. إلغاء اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان

كتب- أحمد علي:

ألغت جميع اللجان النوعية المتخصصة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم؛ لسفر النواب إلى دوائرهم عقب انتهاء جلسة الأمس.

وكان من المقرر، وفقا للجدول الرسمي المعد عبر الأمانة العامة للمجلس، أن تعقد كل من لجان الدفاع والأمن القومي والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة والشئون الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق، اجتماعاتها اليوم لمناقشة بعض الأمور الرقابية والتشريعية التي جاءت بجدول أعمال تلك اللجان.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي، ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب مهدي العمدة، بشأن قرار مجلس الوزراء بمنع السفر إلى ليبيا مما أدى إلى زيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بجانب مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من قبل النواب.