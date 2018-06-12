الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء

كتبت- عايدة رضوان:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارً، لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء - وفق البيان الصادر اليوم الثلاثاء - أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتتكاثر على السواحل الشمالية الشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، وأغلب الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى - الصغرى) المتوقعة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية:

القاهرة 23 35

وسط الدلتا 22 35

الإسكندرية 23 31

بلطيم 21 30

مطروح 22 29

السلوم 20 33

سيوة 21 38

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 19 31

الإسماعيلية 22 36

السويس 22 36

رأس سدر 24 35

نخل 18 33

نويبع 25 35

طابا 22 33

كاترين 17 30

الطور24 36

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 37

مرسى علم28 37

الفيوم20 36

بني سويف21 36

المنيا 21 37

أسيوط 21 37

سوهاج25 37

قنا 25 38

الأقصر26 38

أسوان27 39

أبو سمبل28 40

الوادي الجديد25 40

شلاتين28 36

أبو رماد 26 33

رأس حدربة27 32

حلايب28 34