بعد قليل.. وزير الكهرباء يعلن زيادات أسعار الشرائح الجديدة

كتب- محمد صلاح:

يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة في العباسية؛ لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2020.

ومن المقرر أن يتناول وزير الكهرباء خلال المؤتمر ما جرى تنفيذه من خطط استثمارية وطموحة خلال الفترة الماضية بالإضافة للمشروعات التي سيجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويحضر قيادات الوزارة ورؤساء الشركة القابضة الكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء بالإضافة للعضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية والعضو المتقرغ لشئون شركات التوزيع.

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