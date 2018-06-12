وزير التعليم العالي يوضح حقيقة تغيير قواعد التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا للطلاب الناجحين بالثانوية العامة سوف يبدأ مباشرة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة ب 72 ساعة، وذلك من خلال 3 مراحل للتنسيق تعلن عنها الوزارة تباعا في مؤتمرات وبيانات صحفية تحدد فيها الحد الأدنى للتقديم لكل مرحلة.

وأكد وزير التعليم العالي - في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء - أنه لا تغيير في قواعد التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، وأن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة كما هو متبع، ,أن كافة الطلاب الناجحين بالثانوية العامة سيكون لهم أماكن بالجامعات والمعاهد .

وقال إنه سيتم إعفاء الطلاب الـ900 الأوائل بشعب الثانوية العامة الثلاث (300 طالب الأوائل بالشعبة الأدبى، 300 طالب بشعبة الرياضيات، 300 طالب بشعبة العلوم) من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرا لتفوقهم وتشجيعا لهم.

وأوضح أن التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية سيبدأ مبكرا هذا العام مثل العام الماضى وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بنفس القواعد المتبعة فى هذا الشأن من خلال المكتب الرئيسى للتنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ونوه الوزير بأن التنسيق لطلاب الشهادات الفنية يبدأ فى أوائل شهر أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم إعفاء الطلاب الخمسين الأوائل بكل شعبة من شعب التعليم الفنى من قواعد التوزيع الجغرافي تقديرًا لتفوقهم وتشجيعا لهم.