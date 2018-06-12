وزير الإسكان يُصدر 49 قرارًا بإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 49 قرارًا إداريًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء بأجهزة حماية أملاك الهيئة، والقرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة.

وأوضح مدبولي، في بيان، الثلاثاء، مواصلة الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، ومن أجل الحفاظ على مظهر المدن الجديدة الجمالي، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال مدبولي: "جرى إصدار 37 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء بجهاز حماية أملاك الهيئة، بعدد من القرى السياحية، وقطع الأراضي الواقعة على طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، وطريق الساحل الشمالي / برج العرب القديم، وطريق الكافوري /برج العرب، وطريق المطار / برج العرب، وتمثلت المخالفات في إقامة مبان، وأسوار، وتنفيذ حمامات سباحة، بدون ترخيص وبدون سند من القانون".

وأضاف وزير الإسكان: "جرى إصدار 12 قرارًا إداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بأجهزة مدن القرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمتمثلة في إنشاء مبان، والزيادة في البناء، بدون الحصول على ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر".

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة حماية أملاك الهيئة، والقرى السياحية، والعبور، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.