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    الأرصاد: "النهارده من أجمل الأجواء في رمضان"​- فيديو

    10:36 ص الثلاثاء 12 يونيو 2018
    الأرصاد: "النهارده من أجمل الأجواء في رمضان"​- فيديو

    كتب- أحمد الصعيدي:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة اليوم، بدرجتين أو ثلاث درجات عن أمس، متابعًا "النهارده من أجمل الأجواء في رمضان".

    وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك سحبًا متوسطة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

    وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحراراة ستعاود الارتفاع في عيد الفطر المبارك، بداية من الخميس المقبل، وتصل ذروتها الأحد المقبل، الذي سيكون شديد الحرارة.

    مجلس النواب أحمد عبدالعال هيئة الأرصاد درجات الحرارة عيد الفطر

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