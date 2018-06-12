طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة المعتمرين وعيد الفطر

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ داخل صالات الوصول؛ استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، ورحلات عودة المعتمرين التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

وطالب المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إيقاف الإجازات والراحات بين كل الجهات المشاركة في موسم العمرة وخلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين بكل سهولة خاصة أن موسم العمرة يتزامن مع عيد الفطر المبارك، والذي يشهد عودة لبعض المصريين العاملين بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الثلاثاء، إن إسحاق، وجه كل الجهات المشاركة بمراعاة العمل بالورديات، وزيادة أعداد العاملين لإنهاء إجراءات المعتمرين وباقي الركاب، والقضاء على أي زحام أو مشكلات.

وتكثف شركة مصر للطيران رحلات عودة معتمري شهر رمضان المبارك، من الأراضي المقدسة بدءًا من اليوم.

وقالت مصادر بالشركة، إن مرحلة العودة تشهد كثافة في التشغيل، ومن المخطط أن يكون متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، في مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية .

وأعلنت الشركة تسيير 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم؛ بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.​