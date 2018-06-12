"التعليم": طالب بكفر الشيخ صور أجزاءً من امتحان اللغة الإنجليزية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن طالبا بإحدى لجان محافظة كفر الشيخ، صور أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية الدي يؤديه الطلاب، اليوم، ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني، مشيرا إلى ضبط الطالب، مضيفًا، أنه جرى ضبط طالب يحاول الغش الإلكتروني بإحدى لجان محافظة القاهرة.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالغش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد 20 دقيقة من بدء الامتحان.

وأوضح حجازي، أن ما حدث يعد غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

وبدأ طلاب الثانوية الـ603 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، في تمام التاسعة صباحا بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.

وعقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى تتوقف امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع؛ بمناسبة عيد الفطر، ليستأنف الطلاب الامتحانات مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.