إحباط تهريب 3900 قرص مخدر مع عاملين بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب 3900 قرص مخدر، أخفاها عاملان بإحدى شركات الطيران الكبرى العاملة بالمطار، أثناء خروجهما من باب الموظفين بصالة الوصول بمبنى "3".

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب على مختلف الرحلات، استغل عاملان بإحدى شركات الطيران العاملة بالمطار، انشغال رجال الجمارك وحاولا الخروج من باب الموظفين بسرعة ومعهما حقيبة متوسطة الحجم.

وتابعت المصادر، أن ياسر عبدالمنعم، مأمور الجمارك اشتبه فيهما، وبتفتيشهما، عُثر على 3900 قرص دواء يشتبه أن يكون مادة مخدرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، وإحالتهما للنيابة.