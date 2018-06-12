صفحات الغش تتداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية بعد 20 دقيقة

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة و بالفش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه الطلاب، اليوم الثلاثاء، بعد 20 دقيقة من بدء الامتحان.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق سيجري تتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني؛ لضبط المتسبب في تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأوضح حجازي، أن ما حدث في حال صحته سيكون غشا إلكترونيا وليس تسريبا؛ مشيرا إلى أن عقوبة الطالب الذي يصور أجزاء من الامتحان ويتداولها تصل إلى الحرمان من الامتحانات لمدة عامين كاملين.

ويؤدي 603 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بالثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، اليوم الثلاثاء، ب1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.