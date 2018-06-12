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بدء امتحان النحو لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

09:16 ص الثلاثاء 12 يونيو 2018
بدء امتحان النحو لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية

ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، أداء امتحان النحو الذي يعقد على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن تكثف مشيخة الأزهر من قوافلها للجان المحافظات، لمتابعة الامتحانات، والتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، تمكنهم من الحل بشكل جيد.

ويتابع الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الامتحانات ببعض لجان الجمهورية، للتأكد من سيرها بشكل منضبط.

ومن المقرر، أن تتوقف الامتحانات للقسم العلمي، بدءا اليوم، على أن تبدأ مرة أخرى في ال٢٠ من يونيو المقبل، بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

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