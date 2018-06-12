بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب الثانوية الـ603 آلاف و387 طالبًا وطالبة، بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الانجليزية"، في تمام التاسعة صباحا بـ1777 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الثامنة والربع صباحا؛ ليتسنى لأفراد التأمين تفتيش الطلاب لاستخراج الأجهزة التكنولوجية بحوزتهم؛ ومنعا لتكدسهم أمام اللجان.

ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا، فيما يعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والإجابة عن استفسارات الطلاب بشأن الامتحان.

وعقب امتحان اللغة الأجنبية الأولى تتوقف امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعا، بمناسبة عيد الفطر، ليستأنف الطلاب الامتحانات مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.