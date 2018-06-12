اليوم مؤتمر الإعلان عن شرائح الكهرباء الجديدة

يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وهو أبرز الأخبار المتوقعة في أجدنة اليوم والتي يستعرضها "مصراوي" في السطور التالية:.

القاهرة .. يعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعلوم لعام 2017 ، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

القاهرة .. يعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن جوائز الدولة لسنة 2017، فى مقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور وزراء "الثقافة، التعليم العالي، الشباب، الآثار ، والتربية والتعليم"، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، ورؤساء الهيئات والنقابات.

سنغافورة .. تعقد القمة المرتقبه بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

القاهرة .. يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة، للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

القاهرة .. تبدأ شركة مصر للطيران، تكثيف رحلاتها القادمة من السعودية؛ لنقل المعتمرين المصريين في مرحلة العودة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 45 ألف معتمر.