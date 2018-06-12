وزيرة الثقافة تنعى رائد آلة الناي علي الحفني: نهر تنهل منه الأجيال

كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، اليوم، الفنان الرائد عازف الناي علي الحفني، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الاثنين.

وقالت "عبدالدايم"، في بيان اليوم، إن الموسيقى فقدت أحد روادها، مشيرة إلى عطائه الذي امتد لعقود طويلة، ووصفته بأنه نهر كان وسيظل تنهل منه الأجيال.

يشار إلى أن الفنان وعازف الناي القدير علي الحفني، كرمته دار الأوبرا المصرية مع 16 رائد لآلة الناي في الـ153 سنة الأخيرة، كما كرمته وزارة الثقافة المصرية على عمله في الكويت، وهو رائد لآلة الناي في العالم العربي، وعضو في اللجان الدائمة لفحص الإنتاج العلمي وتقييم الأعمال الفنية بالأكاديمية بدار الأوبرا المصرية.

وحصل "الحفني" على درجة الأستاذية عام 1996، وكان الممتحن الخارجي للكونسرفتوار أثناء عمله بالكويت لآلات النفخ والإيقاع لمدة 12 سنة، وتم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية، العام الماضي.​