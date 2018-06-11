البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة "معهد المشورة" بالكاتدرائية

كتب- إسلام ضيف:

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة التابع لإيبارشية المعادي، والذي أقيم مساء اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم، إنه تم خلال الحفل تخريج الدفعة الثالثة عشر من المعهد البالغ عدده 219 طالبًا، وتكريم أعضاء هيئة التدريس.

وشارك في الحفل إلى جانب الأنبا دانيال، أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه.

وفي كلمته خلال الحفل، قال بابا الإسكندرية، إن معهد المشورة هو ثمرة جميلة لكنيسة حية تعمل بروح الأبوة.

وفي سياق متصل، كرم البابا في الحفل ذاته، 111 من الآباء الكهنة الذين أتموا دورة تدريبية متخصصة عن التعامل الصحيح مع المشاكل الجنسية من خلال سر الاعتراف، والتي جرت فعالياتها على مدار 8 أسابيع في الفترة من 16 أبريل الماضي وحتى 4 يونيو الجاري بمقر معهد المشورة بكوتسيكا.

كما تم تخريج 83 من زوجات الكهنة بعد أن أتممن كورس تخصصي عن "التوازن بين التزامات زوجة الكاهن وحقوقها"، والذي تم تقديمه في 3 أماكن مختلفة، وهي كنيسة الشهيد مار جرجس أبو طاقية بشبرا، وكنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا المعادي، وكنيسة الشهيد مار جرجس بسيدي بشر في الإسكندرية.​