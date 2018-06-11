 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

احتفالًا بأسر الشهداء.. قرار حكومي بإصدار عملات تذكارية حتى 100 جنيه

11:53 م الإثنين 11 يونيو 2018
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يسمح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية فضية فئة 25 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه بمناسبة الاحتفال بأسر وأبناء الشهداء.

وتضمن القرار إصدار 600 قطعة من العملة الفضية فئة 25 جنيهًا، و600 قطعة من فئة 50 جنيهًا، و760 قطعة من فئة 100 جنيه.

وحدد القرار سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة بواقع 445 جنيهًا للقطعة فئة 25 جنيهًا، و500 جنيه للقطعة فئة 50 جنيهًا، و565 جنيهًا للقطعة فئة 100 جنيه.

شريف إسماعيل مجلس الوزراء وزارة المالية شهداء الجيش شهداء الشرطة

الخبر التالى:

البابا تواضروس يشهد تخريج دفعة "معهد المشورة" بالكاتدرائية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان