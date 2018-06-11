احتفالًا بأسر الشهداء.. قرار حكومي بإصدار عملات تذكارية حتى 100 جنيه

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يسمح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية فضية فئة 25 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه بمناسبة الاحتفال بأسر وأبناء الشهداء.

وتضمن القرار إصدار 600 قطعة من العملة الفضية فئة 25 جنيهًا، و600 قطعة من فئة 50 جنيهًا، و760 قطعة من فئة 100 جنيه.

وحدد القرار سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة بواقع 445 جنيهًا للقطعة فئة 25 جنيهًا، و500 جنيه للقطعة فئة 50 جنيهًا، و565 جنيهًا للقطعة فئة 100 جنيه.

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