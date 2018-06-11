فيروز كراوية: مسلسلات رمضان تتبنى استراتيجيات جديدة للتعامل مع المرأة

كتب- محمد عاطف:

انتقدت المطربة فيروز كراوية، بعض مشاهد الدراما التي تم تقديمها في أعمال دراما رمضان، ومنها تغيير صورة الرجل الذي كان يضرب المرأة في المسلسلات إلى الرجل المثالي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام خيانة زوجته، مشيرة إلى أن هذه الصورة ظهرت في 4 أعمال، وكل الزوجات تمسكن بالإبقاء على أطفالهم، وهو أمر غير طبيعي.

وقالت "فيروز"، إن أغلب الإشارات في المسلسلات تتمسك بخطاب جديد يتلافى هجوم النساء باستراتيجيات جديدة، من خلال منهج يتبنى تبييض وجه الثقافة التقليدية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول وضعية المرأة في المسلسلات التليفزيونية المشاركة في موسم رمضان، بالمركز الثقافي الفرنسي، اليوم الاثنين، نظمتها منصة "ولها وجوه أخرى" المتخصصة في تقديم محتوى إعلامي نسوي، وتديرها رنيم العفيفي، رئيس تحرير منصة "ولها وجوه أخرى".

وشارك في الندوة الناقد عصام زكريا، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، والفنانة فيروز كراوية.

وتضمنت الجلسة التعرف على ما تعكسه مسلسلات هذا الموسم بشأن رؤية ومعالجة صناع الدراما لقضايا النساء، وفي مقدمتها قضية العنف على أساس النوع الاجتماعي، فضلًا عما تكشفه هذه المسلسلات عن بنية مجتمعنا ومدى مساهمتها في نجاح الدراما المليئة بالأفكار الذكورية.​