رئيس "حماية المنافسة": "beIN سبورت" تُخالف القوانين.. وهذه إجراءاتنا ضد "فيفا"- حوار

حوار- مصطفى علي:

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التلفزيون المصري سيبث 22 مباراة في كأس العالم المقبل.

القرار أثار تساؤلات عديدة حول إمكانية مخالفة التلفزيون المصري للوائح الفيفا، وتغريمه مثلما حدث من قبل في مباراة غانا 2013 في تصفيات كأس العالم، وهو ما حاولنا استيضاحه من الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأجرينا معه الحوار التالي أثناء تواجده في لندن:

- بداية.. قررتم أحقية التليفزيون المصري في بث 22 مباراة.. من أين سيحصل إذًا على شارة البث؟

هذا الأمر يعتبر تقنيًا، ويرجع لأصحاب الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ قرارنا، وهو التليفزيون المصري بما يضمه من وحدات هندسية، ولكن نحن الجهة التي تتخذ قرارات في شأن عدم مخالفة حقوق التنافسية ومنع الاحتكار، وعلى الجهات التنفيذية للقرارات بحث الآليات لذلك.

- لماذا جاء هذا القرار في التوقيت الحالي؟

المونديال سينطلق خلال أيام، وبعد أن تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بشكوى لنا، رأينا أنه من حق التليفزيون المصري بث مباريات البطولة مثل بعض الدول التي أعطاها الفيفا حقوق بث مباريات البطولة ومنها فرنسا وإنجلترا وأنجولا التي حصلت نحو 4 شركات بها على حقوق البث، وذلك بعدما خاطبنا فيفا لبث 28 مباراة مثلما حصلت فرنسا على هذا الحق، ولم نتلق أي رد حتى الآن، فضلًا عن أننا إحدى الدول المشاركة في البطولة، وهذا من لوائح الفيفا الصريحة.

قرارنا لا يخالف حقوق البث.. وإنجلترا وبلجيكا فعلت ذلك في كأس العالم 2014

- ألم تخش توقيع عقوبات على مصر جراء هذه الخطوة؟

نحن لم نخالف حقوق البث، ولكننا طبقنا القانون المصري، وعلى الفيفا أن يحترم قوانيننا التي تمنع السياسات الاحتكارية، وهو ما تمارسه "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط ومصر، وخاطبنا النائب العام السويسري في هذا الأمر، وسيوافينا بالتطورات في التحقيقات، حيث تدخل بدوره واستدعى ناصر الخليفي، رئيس الشبكة القطرية، ومسؤولين بالفيفا.

وأعتقد أن القضاء السويسري لن يغامر بسمعته لصالح أي شركة، وسبق أن بثت إنجلترا وبلجيكا مباريات كأس العالم 2014، ولم يتمكن الفيفا من اتخاذ أي إجراءات ضد هذه المنتخبات أو اتحاداتها لأنها استندت للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

- ولكن في عام 2013 أذاع التليفزيون المصري مباراة غانا، وبسبب ذلك وقّع الفيفا غرامة 2 مليون دولار على مصر؟

الواقعة مختلفة تمامًا، ففي مباراة غانا كان التليفزيون يمتلك حقوق بثها بموجب اتفاقية مع الفيفا، ثم باع هذه الحقوق لإحدى الشبكات، وهي الجزيرة الرياضية آنذاك، ثم عاد وأذاع المباراة بالمخالفة للقانون، ما اعتبر "قرصنة"، لكن في حالتنا هذه، لوائح الفيفا نفسها تعطي الدول المشاركة في حقوق بث المباريات التي تخصها والنهائيات.

الجهات التنفيذية ستبحث آلية شارة بث كأس العالم.. وشكوى وراء صدور قرارنا

- كيف ترى موقف الفيفا بأن أعطى دولًا مثل فرنسا حقوق بث المونديال ورفض إعطائها لمصر رغم مخاطبتكم له؟

الفيفا يكيل بأكثر من مكيال، ففي أنجولا فقط التي لم تشارك في كأس العالم، تم إعطاء حقوق البث لنحو 4 شركات، بينما لم يعطها سوى لبي إن سبورتس في الشرق الأوسط بأكمله وحتى عام 2030، وهذا مخالف تمامًا لقوانين التنافسية ومنع الاحتكار في العالم كله، لأن القانون يحدد مدة معينة في التعاقدات تتيح لجميع الأطراف تحقيق المكسب، ومن جهة أخرى فهذه المدة بدأت منذ عام 2009 وحتى 2030، وهي مدة كبيرة جدًا تتغير فيها الأسعار، أي أن المبلغ الذي تم دفعه من جانب "بي إن" للفيفا تم دفعه حينها، بينما سيتم جمعه أضعاف مضاعفة من المواطنين كلما ارتفعت الأسعار مع كل بطولة، فإذا كانت البطولة ستذاع هذا العام بنحو 2000 جنيه للاشتراك، فقد يصل إلى قرب الـ10 آلاف جنيه مع كأس العالم المقبل، وهذا ظلم كبير يقع على عاتق المشاهد.

خاطبنا "فيفا" لبث 28 مباراة في كأس العالم مثل فرنسا.. ولم نتلق ردًا حتى الآن

- هل اتخذ الجهاز خطوات تصعيدية أخرى ضد الفيفا؟

بالفعل.. الجهاز خاطب لجنة المنافسة في منظمة الكوميسا، التي تعد مصر عضوًا فيها للتعليق على تصرفات الفيفا ، وبصدد مخاطبة المفوضية الأوروبية بمخالفة الفيفا للمادة 34 من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

- وما هي المباريات التي سيتم بثها في البطولة؟

"اختيار الـ22 مباراة يتضمن المباريات الثلاث لمنتخب مصر في مرحلة دور المجموعات بالمونديال، و3 مباريات بدور الستة عشر و4 مباريات بدور الثمانية، وكذلك مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي بشرط ألا يتعدى عدد المباريات المذاعة 22 مباراة".

واقعة غانا في 2013 مختلفة تمامًا.. ولوائح "فيفا" تعطينا حق مشاركة بث مباريات مصر

- هل سيتم العمل بتوصيات أجهزة حماية المنافسة في العالم بشأن احتكار بث مباريات كرة القدم؟

للأسف دخول أجهزة حماية المنافسة في المجال الرياضي مازال جديدًا، ونحتاج لبعض الوقت لضمان حماية الحقوق التنافسية لكافة الشركات والقنوات وعدم الإخلال بها.​