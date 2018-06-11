ضبط 652 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير الحملة التي شكلتها وزارة الزراعة للتفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها خلال شهر رمضان، تحت إشراف الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، عن مصادرة 652 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحررت الحملة، بحسب تقرير صادر اليوم الاثنين، 23 محضرًا لمراكز وعيادات بيطرية لمخالفتها للشروط، بواقع 10 محاضر بيع لحوم غير صالحة، و31 محضرًا للحوم مجهولة المصدر.

وبحسب التقرير، احتلت محافظة السويس المركز الأول في عدد المخالفات، التي بلغت 393 محضر مخالفة لمراكز وعيادات بيطرية، و45 قرار غلق منافذ بيع.

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الشهر الماضي، تنفيذ خطتها لمكافحة اللحوم الفاسدة خلال شهر رمضان، ووجهت بتكثيف عمليات التفتيش والمرور وضخ السلع في الأسواق.​

