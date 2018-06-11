حفل إفطار لأبناء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الألمانية بالقاهرة - صور

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

أقامت سامية بديع، مؤسس ورئيس مركز دعم المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة بمبناه الكائن بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حفل إفطار جماعي لأبناء المركز والعاملين به.

وشارك في حفل الإفطار، المهندس عبدالفتاح منصور، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور مصطفى بركة، مدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة، وأعضاء بعض الجمعيات المتعاونة مع المركز الحاصلة على منحة تدريب المدرب والمتدرب من الجامعة كجمعيات بر الأمان والفرسان والأدفنس.



وقالت سامية بديع، إن الهدف من إقامة هذا الحفل هو دعم وتوثيق سلسلة الترابط الثلاثية القائمة فيما بين مسؤولي المركز وشبابه وباقي أفراد المجتمع بغية دمجهم به، والتعرف على احتياجاتهم باعتبارهم جزء أصيل من نسيج فصيل مجتمعي واحد، معربة عن سعادتها بالدعم الذي تتلقاه من جانب مسؤولي الجامعة.

وتخلل حفل الإفطار تقديم بعض العروض الفنية من غناء وتصوير ورسم من جانب ذوي الاحتياجات الخاصة.​