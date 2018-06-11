السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا قبل مغادرته القاهرة

كتب- عمر مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي لتوديعه في مطار القاهرة قبل عودته لبلاده بعد زيارة لمصر لمدة 3 أيام.

جاء ذلك في بيان مقتضب من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، جلسة مباحثات ثنائية بمقر رئاسة الجمهورية، مع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، كما أكدا توفر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.​