زاهي حواس: شعار المتحف الكبير "مؤقت" لحين افتتاح المرحلة الأولى

كتب يوسف عفيفي:

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، إنه تواصل مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بشأن شعار المتحف المصري الكبير الذي أثار سخرية الجميع، وتم الاتفاق معه بأن الشعار الحالي للمتحف مؤقت وليس نهائيا، ويستمر الشعار لحين افتتاح المرحلة الأولى من المتحف.

ولاقى الشعار الجديد للمتحف الكبير، حملة سخرية شنها رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" منتقدين تصميم الشعار وشكله.

وأوضح حواس لمصراوي اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق أيضا بأن يكون هناك شعارا آخر سيتم عمله قبل افتتاح المتحف الكبير بالكامل قبل عام من افتتاحه، عن طريق إجراء مسابقة عالمية وفتح المجال أمام المصريين والأجانب للمشاركة وتصميم الشعار، والعمل على تشكيل لجنة دولية لاختيار الشعار المناسب الذي يليق بمكانة وعظمة المتحف المصري الكبير.

وأكد حواس، أن هذا هو ما تم الاتفاف عليه وهو أنسب حل لهذا الأمر، منوها إلى أن فلسفة الشعار تمثل التخطيط الأفقي الفريد المميز الذي يمثل واجهة المتحف الكبير الذي تنفرج جوانبه لتطل على أهرامات الجيزة،

وتابع: شركة تصميم العرض المتحفي الألمانية "أتيلييه بروكنر" هي من قامت بتصميم شعار المتحف الكبير، بعد أن شكلت لجنة وتم الموافقة عليها من قبل وزارة الآثار، والتي كانت قد فازت من خلال طرح عالمي شاركت فيه 12 شركة من 8 دول بمهمة تصميم العرض المتحفي لقاعات المرحلة الأولى للمتحف.

وكان الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أوضح أن الشعار يأخذ اللون البرتقالي الدافئ المبهج، الذي يعكس اللون الذي تضفيه الشمس على هضبة الأهرامات ساعة المغيب.​