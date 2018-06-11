مصر للطيران : تكثيف رحلات عودة المعتمرين بدءاً من فجر الثلاثاء

كتب - طه عبيد:

قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تبدأ فجر غد الثلاثاء تكثيف رحلاتها القادمة من السعودية، لإعادة المعتمرين بعد أداء مناسك عمرة رمضان هذا العام، بعد أداء ليلة القدر بالحرمين الشريفين .

وأضاف عزت في بيان له الاثنين، أن الشركة تسير ١٧ رحلة جوية لنقل ما يقرب من ٢٧٠٠ معتمرا من ضيوف الرحمن، تقلع ١١ رحلة منها من جدة بواقع ٩ رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلتين إلى مطار برج العرب، بينما تقلع ٦ رحلات من المدينة المنورة، تصل ٥ رحلات منها إلى مطار القاهرة ورحلة واحدة إلى مطار برج العرب.

وأشار عزت إلى استمرار رحلات العودة حتى ٣٠ يونيو الجاري لنقل أكثر من ٤٥ ألف معتمر .​