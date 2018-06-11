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مصادر: مفاوضات مكثفة بين الرقابة وخالد يوسف لانهاء أزمة كارما

07:35 م الإثنين 11 يونيو 2018
مصادر: مفاوضات مكثفة بين الرقابة وخالد يوسف لانهاء أزمة كارما

خالد يوسف

كتب - محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، إن المخرج خالد يوسف، بدأ ظهر اليوم مفاوضات مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية، في محاولة لإلغاء قرار الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بسحب تراخيص الفيلم من السوق السينمائي المصري، لمخالفة شروط الترخيص الممنوحة للفيلم.

ورفضت المصادر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، الإفصاح عن طبيعة المخالفة التي قام بها صناع العمل، مؤكدين أن الرقابة لها أسباب وجيهة، سيتم الكشف عنها حال انتهاء مرحلة التفاوض بالفشل.

يُذكر أن فيلم "كارما" يجسد أول عودة للمخرج خالد يوسف إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، منذ آخر أفلامه "كف القمر" عام 2011، ويشارك فى بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، سارة التونسى ودلال عبد العزيز ويهاب فهمى، ومجدى كامل، وماهر سليم، وسارة نخلة، ومصطفى فهمى.

وزارة الثقافة خالد يوسف المصنفات الفنية فيلم كارما غادة عبد الرازق عمرو سعد

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