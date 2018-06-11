وزيرة الهجرة تلتقي النائب العام لبحث حل القضية مواطن مصري في السعودية

كتبت-مروة شوقي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشار نبيل صادق النائب العام، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، لبحث قضية المصري علي أبوالقاسم المقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقالت مكرم، حسب بيان الوزارة، إنه في إطار التعاون والتنسيق مع نقابة المهندسين لحل أزمة "أبوالقاسم"، تم عرض ملف القضية على النائب العام المستشار نبيل صادق، وتم شرح ملابسات القضية خلال اللقاء.

وأكدت مكرم، أن النائب العام وعد بدراسة ملف القضية حتى يتم الوقوف على جوانبها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها والوصول لحل قضية علي أبو القاسم، ومخاطبة الجانب السعودي، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تضع في أولوياتها حل مشكلات المصريين بالخارج، مؤكدة على تعاون الأشقاء في السعودية بالعديد من القضايا والمشكلات لتحقيق المصالح المشتركة.

والجدير بالذكر أن المصري علي أبو القاسم يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم، المهندس هاني ضاحي أمس لاستعراض ما تم من جهود لحل مشكلة "أبوالقاسم"، لتنسيق الجهود بين الوزارة ومؤسسات الدولة التي تناولت القضية ونقابة المهندسين المصرية، وإعداد مذكرة وافية بتفاصيل القضية واستكمال المساعي لحلها مع الأشقاء بالسعودية.​