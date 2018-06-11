وزير القوى العاملة يعلن الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات النقابات العامة

كتبت-مروة شوقي:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، سير عملية التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، بديوان عام وزارة القوي العاملة، للمرة الثانية.

وخصصت الوزارة، قاعتي الغطريفي، والاستخدام الخارجي، لقبول أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة 27 نقابة عامة، والتي بدأت صباح اليوم الاثنين، بعد 12 عاما من آخر انتخابات عمالية في 2006.

وأوصى سعفان، بغلق باب الترشح في موعده المقرر الخامسة، حال عدم وجود مرشحين.

وقال وزير القوى العاملة:" من المقرر أن تُعلن أسماء المرشحين غدا الثلاثاء، والطعون والبت فيها 13 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، وتجرى الانتخابات عقب إجازة العيد، في الـ 19 من يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.

وأشار إلي أن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ستجرى طبقا للمواعيد التالية، بحيث يفتح باب الترشح في الـ23 من يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، علي أن تجري الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي.​