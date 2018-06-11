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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار إجازة العيد 3 أيام

05:37 م الإثنين 11 يونيو 2018
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار إجازة العيد 3 أيام

المهندس شريف إسماعيل

كتب- إسلام ضيف:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا اليوم الاثنين، باعتبار إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، ابتداءً من يوم السبت المُقبل وتنتهي الاثنين.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة في عددها الصادر، اليوم الاثنين.

ونص القرار على ما يلي:​

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزرء

شريف إسماعيل مجلس الوزراء عيد الفطر

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