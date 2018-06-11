 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة ترامب وكيم مونديال روسيا ليلة القدر حكومة مدبولي الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

الأزهر ينعى الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

05:33 م الإثنين 11 يونيو 2018
الأزهر ينعى الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

الدكتور جعفر عبد السلام

كتب – محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الذى وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وأشاد الأزهر الشريف، في يبان له اليوم الاثنين، بما قدمه الراحل الكبير من إسهامات علمية وفكرية طوال مسيرته.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".​

الأزهر الشريف رابطة الجامعات الإسلامية جعفر عبد السلام

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باعتبار إجازة العيد 3 أيام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان