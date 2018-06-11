النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام ويحيله لمجلس الدولة

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وإحالته لمجلس الدولة، على أن تتم الموافقة النهائية خلال الجلسة المقبلة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت عصر اليوم الاثنين، وتسري أحكام القانون على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، المملوكة للدولة.

ونصت المادة الأولى، على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة .

ونصت المادة الثانية، على أن كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام .

ونصت المادة الرابعة) على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.​​