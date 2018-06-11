النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام

كتب - أحمد علي:

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، عصر اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، التي تسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة .

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أقر الأعضاء مواد الإصدار، ونصت المادة الأولي بأن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة .

ونصت المادة الثانية، على أن كل من يعمل فى المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثالثة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام .

ونصت المادة الرابعة) على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويختم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.​