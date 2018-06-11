محمد وهب الله: سعفان ما زال موجودًا ولا أطمع في منصب الوزير

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ورئيس نقابة العاملين في التجارة، إن ما تررد بشأن ترشيحه لتولي حقيبة وزارة القوى العاملة، في التشكيل الوزاري الجديد، غير صحيح.

وتابع وهب الله، في تصريح لمصراوي، الاثنين، أن الوزير محمد سعفان، ما زال موجودًا في منصبه، مضيفًا "وأنا ما زلت وكيل القوى العاملة في البرلمان، ولا أطمع في غير ذلك".

وعن انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، المنعقدة الآن في مقر الوزارة، قال وهب الله، إن التغيير في القواعد العمالية لن يقل عن 85%، بأي شكل من الأشكال، وأغلبها قيادات نسائية وشابة.

وتابع: "أرى ازدهار الحركة العمالية في المرحلة المقبلة بشكل جيد".