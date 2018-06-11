رئيس السكك الحديدية: نجحنا في القضاء على السوق السوداء لتذاكر العيد

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين - خلال جولة مفاجأة - محطة القاهرة.

وتضمنت الجولة، تفقد أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والتأكد من القطارات الإضافية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأكد سالم، أنه سوف يشرف شخصياً على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد سالم، أن الهيئة نجحت هذا العام في إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها في السوق السوداء، لافتًا إلى أنها دفعت بعدد 10 قطارات إضافية يومياً في الإتجاهين على خطوط الوجه القبلي من أجل مواجهة الزيادة في أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلي.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يوجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجري حجزها يومياً ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، بالإضافة إلى زيادة تركيب بعض القطارات المكيفة بحوالي 38 عربة إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك بإجمالي 169 ألف مقعد إضافي لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع ذويهم.

ولفت رئيس الهيئة، إلى مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.